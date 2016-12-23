Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Bursa'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
12:5923 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Bursa'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

BURSA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavak Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Çakal yönetimindeki 16 LD 961 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Volkan Ö.'nün kullandığı 16 M. 2091 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 74 yaşındaki Üsük Keskin olay yerinde, otomobil sürücüsü Fatih Çakal ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde öldü. Kazada, minibüs sürücüsü Volkan Ö. ise hafif yaralandı.
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar