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Bursa Haberi: Bursa'da sosyal medyada PKK/KCK operasyonu: 3 göaltı

Bursa'da sosyal medyada PKK/KCK operasyonu: 3 göaltı
12:3521 Aralık 2016
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Bursa'da sosyal medyada PKK/KCK operasyonu: 3 göaltı
Bursa'da sosyal medyada PKK/KCK operasyonu: 3 göaltı

 BURSA'da sosyal medya hesapları üzerine terör örgütüne destek veren paylaşımlarda bulunan 3 kişi, gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden, terör örgütü PKK'yı öven ve destek veren paylaşımlarda bulunan, Yakup A., Tanju Ç, ve Hüseyin A.'yı tespit etti. 3 şüpheli, sabah saalterinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'Terör örgütü propogandası yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

DHA

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