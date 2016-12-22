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Bursa Haberi: Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli adliyede

Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli adliyede
11:4122 Aralık 2016
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Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli adliyede
Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli adliyede

BURSA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütüne destek veren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'yı öven ve destek veren paylaşımlarda bulunan Yakup A., Tanju Ç ve Hüseyin A.'yı tespit etti. 3 şüpheli, sabah saalterinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'Terör örgütü propogandası yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA

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