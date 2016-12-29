Bursa'nın 4 ilçesinde okullar yarın tatil

BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

DHA