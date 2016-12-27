Buzlanma kazalara neden oldu

İstanbul Haberi: Buzlanma kazalara neden oldu

Buzlanma kazalara neden oldu

İstanbul Anadolu yakasında gizli buzlanma nedeniyle birçok noktada yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalarda yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu yakasında sabah saatlerinde birçok noktada gizli buzlanma sebebi ile yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda özel halk otobüsü önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazada yaralan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer kaza Sancaktepe Yeni Doğan Mahallesi'nde bir minibüs kayarak önce önünde seyreden otomobile daha sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TIR DEVRİLDİ

Buzlanma nedeniyle Şile Yolu Alemdağ mevkiinde bir TIR ile 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyerleri parçalayarak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken emniyet ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yetkililer gizli buzlanma olan noktalarda tuzlama çalışması yaptı.

DHA