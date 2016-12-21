Çalınıp geri getirilen minibüste patlayıcı araması yapıldı

BOLU'da, sahibinin otoparktan çalındıktan bir süre sonra aynı yere park edildiğini ileri sürdüğü minibüste polis ekipleri patlayıcı madde araması yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı bulunmadı.

M.A. adlı sürücü, dün gece polisi arayarak Gölyüzü Mahallesi, Şehit Kani Caddesi'ndeki evinin otoparkında park halinde bulunan 06 ZAA 38 plakalı minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra M.A. tekrar polisi arayarak minibüsünü aynı yere park edilmiş bulduğunu söyledi.

Durumdan şüphelenen polis, çalındığı iddia edilen minibüste patlayıcı madde araması yaptı. Etrafında güvenlik önlemi alınan minibüsün bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekibi araçta inceleme yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı madde bulunmadı. Ekipler, aracın kapılarını açıp parmak izi araması yaptı.

İncelemenin tamamlanması ardından sokak araç trafiğine yeniden açıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA