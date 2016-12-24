Cami imamı 9 kilo esrarla yakalandı

ANTALYA'da bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, cami imamı 37 yaşındaki C.L.'nin kullandığı otomobilin gizli bölmelerinde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. İmam C.L., gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi'ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.'nin, Hisarçandır Mahallesi'ndeki bir caminin imamı olduğu tespit edildi. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA