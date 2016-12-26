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Kocaeli Haberi: Camiye giren hırsızlar çalacak bir şey bulamadı

Camiye giren hırsızlar çalacak bir şey bulamadı
15:2826 Aralık 2016
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Camiye giren hırsızlar çalacak bir şey bulamadı
Camiye giren hırsızlar çalacak bir şey bulamadı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde caminin altında bulunan dernek ve çay ocağının olduğu katta 3 kapıyı kıran hırsızlar, içeride çalacak bir şey bulamayınca binadan ayrıldı.
Gece, Körfez Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin alt katında cami derneği ve çay ocağının bulunduğu kata hırsız girdi. Hırsızlar içeride bulunan 3 kapıyı kırarak odaların içerisine bakıp, çalacak bir şey aradı. Ancak çalacak bir şey bulamayınca binadan ayrıldılar. Polis, binada incelemede bulunarak delil topladı. Hırsızların Halep'e yardım için toplanan paraları çalmayı amaçlamış olabilecekleri, ancak toplanan paranın aynı gün yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

DHA

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