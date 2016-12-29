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Çanakkale Haberi: Çanakkale'de 3 ilçede okullar yarın da tatil

Çanakkale'de 3 ilçede okullar yarın da tatil
18:3729 Aralık 2016
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Çanakkale'de 3 ilçede okullar yarın da tatil
Çanakkale'de 3 ilçede okullar yarın da tatil

ÇANAKKALE'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın da tatil edildi.
Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde bugün eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.
Bu arada kent merkezide kar yağışı olmadığı için 10 kilometre mesafedeki Çanakkale- Çan yoluna araçlarıyla gelenler, çevresindeki arazilerde kardan adam yaptı kartopu oynadı.

DHA

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