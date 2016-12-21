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Çanakkale Haberi: Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
11:0421 Aralık 2016
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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında Bozcaada'dan 10.00 ile Geyikli'den saat 11.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, Bozcaada'dan saat 14.00'de yapılması planlanan seferin saat 13.00'te, Geyikli'den yapılması planlanan 15.00 seferinin ise saat 14.00'de yapılacağını açıkladı. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

DHA

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