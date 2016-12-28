Çarşaflı banka soyguncusuna 43 yıl hapis

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde çarşaf giyerek geldiği banka şubesinde üzerinde bomba olduğunu söyleyerek banka çalışanları ve müşterileri rehin alıp bankayı soymaya kalkışan 44 yaşındaki İsmail İpek, 5 ayrı suçtan 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 13 Kasım günü meydana gelen olayda, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi'ndeki bir banka şubesine giren çarşaflı soyguncu üzerinde bomba olduğunu söyleyerek banka çalışanlarını ve müşterileri rehin aldı. 14 kişiyi rehin alarak, 800 bin lira para isteyen soyguncu 6.5 saat süren görüşmelerin ardından özel harekat timlerinin düzenlediği operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan İsmail İpek bir süre hastanede gördüğü tedavisinin ardından tutuklandı. İsmail İpek tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

Bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'Silahla yağmalama', 'mala zarar vermek', 'direnmek', 'patlayıcı madde taşımak' ve 'rehin alma' suçlarından cezalandırılması istenen İsmail İpek son savunmasında, "Kimseye zarar vermek istemedim. Mağdurlardan özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, İsmail İpek'i 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA