Çat Belediye Başkanı: Devlet, Erzurum halkını kış mevsiminde mali olarak desteklemeli

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da, ısınma giderlerinin bu şehir insanının sırtındaki en büyük yük olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, "Devletimiz, Erzurum halkı için çetin bir imtihana dönüşen kış mevsimlerinde mali açıdan varlığını mutlaka hissettirmelidir" dedi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok altında seyrettiği Erzurum'da, geçim mücadelesi verenlerin bir de ısınma külfeti altında kalarak iki büklüm ezildiğini vurgulayan Erzurum'daki CHP'li tek Belediye Başkanı olan Arif Hikmet Kılıç, yaşanan bu soğukların bir afet olduğunu söyledi. Özellikle geceleri sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da memleketini terk etmeyen Dadaşların vatan nöbeti tuttuklarını ifade eden Kılıç, "Kim ne derse desin bu kesinlikle bir afet halidir. Erzurumlu bu afet karşısında memleketinin her türlü zahmetine ve çilesine katlanıyorsa, bunun adı da Erzurum aşkı, memleket sevdasıdır. Başka bir ifadeyle Erzurum insanı, Anadolu'nun muhkem bir kilidi olan bu şehirde vatan nöbeti tutmaktadır. Hal böyle iken devletimize düşen en büyük sorumluluk, tarih boyunca bu nöbetini bir an olsun aksatmamış olan Erzurum insanına yardım ve destek elini uzatmaktır. Devletimiz, Erzurum halkı için çetin bir imtihana dönüşen kış mevsimlerinde mali açıdan varlığını mutlaka hissettirmelidir" diye konuştu.

Erzurum'da yaşayanların 6 ay boyunca ısınma giderlerini karşılamak için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Arif Hikmet Kılıç, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin bin 300 lira olduğu bir dönemde eğer bir aile ayda en az 500 liralık doğalgaz faturası ödüyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekiyor. Geçmişte de bu böyleydi, günümüzde de böyler. Erzurum insanı kesinlikle devletten alacaklıdır. Devletimiz Allah'a şükür her türlü imkana sahip durumdadır. Dolayısıyla ısınma giderleri, bu şehir insanının sırtındaki en büyük yük olmaktan kurtarılmalıdır. Erzurum'da yaşlı bir çift sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetmiştir. Bu hadise bile başlı başına Erzurum'daki kış mevsiminin nasıl bir çile ve kahır anlamına geldiğini göstermektedir. Bu çileyi bertaraf etmesi gereken de, siyasi iktidarın ve dolayısıyla devletin ta kendisidir. Dadaşların yaşadığı eksi 35 aşkı devlet tarafından karşılıksız bırakılmamalı."

DHA