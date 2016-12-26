Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ADIYAMAN’da, bir işyerinden cep telefonu telefon çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan Bülent Küsülü’ye ait işyerine kimliği belirsiz bir kişi, kimsenin bulunmadığı sırada tezgah altında bulunan telefonu çaldı. Bir süre sonra işyerinde eksikliği fark eden Küsülü, güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı gördü. Küsülü'nün ihbarı üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA