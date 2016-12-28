Cephanelik davası 2 Şubat'a ertelendi

AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde görülen ve 3 subayın yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde bugün yapılması gereken Kıdemli Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tuncay Aydın'ın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, mahkeme heyetinin oluşturulamaması nedeniyle 2 Şubat 2017 tarihine ertelendiği açıklandı.

Geçen 20 Temmuz'da yapılması ve savcının mütalaada bulunması beklenen duruşma da 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşanan olaylar nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bu arada, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi Başkanı Yusuf Hatip'in Diyarbakır'a tayinin çıktığı öğrenildi.

DHA