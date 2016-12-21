Cerrah bu kez eşinin midesini küçülttü

MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde obezite cerrahisindeki deneyimiyle tanınan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Erdal Cücük, bu kez kendi eşinin midesini küçülttü.

Son 4 yılda yaklaşık bin 700 obezite hastasına mide küçültme operasyonu yapan Op.Dr. Cücük, ameliyat masasının başına bu kez eşi için geçti. 97 kilo olan, diyet veya sporla bir türlü zayıflayamayan 13 yıllık evli 1 çocuk annesi Sibel Cücük’ün uzun süredir devam eden reflü şikayeti, kiloları arttıkça daha da çoğaldı. Bunun üzerine tüp mide (mide küçültme) ameliyatı olmaya karar verdi. Genç kadın ameliyatı yapmasını istediği eşinin 'Ameliyat sırasında heyecanlanabilirim, istersen ameliyatı başka bir cerrah arkadaşım yapsın' önerisine, 'Ben sana güveniyorum' diyerek geri çevirdi. Bunun üzerine eşi Dr. Cücük’ün görev yaptığı Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla Sibel Cücük’ün midesinin yüzde 85’i laparoskopik yöntemle alındı. Aynı operasyonda Cücük’ün reflü ameliyatı da yapıldı. Kısa sürede toparlanan Sibel Cücük hedefinin 58 kiloya inmek olduğunu kaydetti.

Op.Dr.Erdal Cücük ise "İnsanın kendi yakınını, hele eşini ameliyat etmesi stres vericidir. Ama eşimin bana güvenmesiyle rahatladım" dedi.

Cücük çiftini, ameliyat sonrası hastanenin Genel Müdürü Ahmet Egin ve diğer çalışanlar da ziyaret ederek teşekkür etti.

DHA