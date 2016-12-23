Çeşme'de denize sızan yakıt kirliliği temizleniyor

İZMİR'in Çeşme İlçesinde kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıtın, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının 2 ay kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Denize sızan yakıtı temizlemek için İstanbul'dan gelen Mare Deniz Temizlik Şirketi ekipleri, dünden itibaren yoğun bir çalışma temposuna girdi. Fırtına nedeniyle Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarına kadar ulaşan ve ciddi bir kirlilik oluşturan yakıt, uzman temizlik ekipleri tarafından denizden ve kıyıdan toplanmaya başlandı. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de 25 kişilik bir ekiple Ylıdız Burnu'na giderek, balıkçı teknelerinin olduğu bölgelerde denizdeki kirlliği temizleme çalışmalarına destek verdi. Belediye ekipleri, sıcak suyun olduğu mendirekte ve Ilıca Su Ürünleri Kooperatifi'nin mendireğinde oluşan kirliliği de özel solüsyonlarla temizledi.

Mare Deniz Temizlik Şirketi yetkililerinden Gürol Güler, 20'si dalgıç, 80 kişilik ekiple, denizde ve kıyılarda yoğun bir tempoyla çalışmaya başladıklarını, 20-30 kişilik takviye ekibin daha geleceğini belirterek, "Öncelikle Lady Tuna gemisinin etrafını bariyerlerle çevirerek 60 ton kadar yakıt hapsettik. Dalgıçlarımız ve teknik ekiplerimiz, gemide oluşan yırtığı onardılar. Hapsedilemeyerek denize sızan ve fırtınanın da etkisiyle kıyılara kadar ulaşan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine hızlı bir şekilde başladık. Özellikle Paşa Limanı bölgesindeki kıyılarda oluşan yakıt kirliliğine müdahale ettik. Fırtınayla kıyıya kadar ulaşan yakıtın denizden toplanması çalışmamız devam ediyor. Ayrıca kıyıdaki yakıtlar da toplanıyor. Çok geniş bir alana yayılması nedeniyle ekiplerimizi bölmek zorunda kaldık. Ilıca Yıldız Burnu'nda balıkçı tekneleri ve yatlar da yakıttan zarar gördüler. teknelerin arasındaki yakıtları ve dalgaların da etkisiyle mendireklerde oluşan kirliliği temizlemek için Çeşme Belediyesi'nden gelen yardım teklifiyle, Belediye ekiplerine gerekli ekipmanları vererek temizlik yardımı aldık. Belediye temizlik ekibine verdiğimiz, çevreye hiçbir zararı olmayan özel solüsyonlarla, mendirekler temizlendi. Balıkçı tekneleri ve yatlarda oluşan yakıt kirliliği de dalgıçlarımız tarafından solüsyonlarla temizlenecek. Zarar gören bütün teknelerin zararı karşılanacak ve tekneler tamamen temizlenerek eski haline getirilecek. Kıyılarda oluşan yakıt kirliliği de özel solüsyonlarımızla tamamen ortadan kaldırılacak. Çalışmaların iki ay kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kıyıları ve denizi eski haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN 25 KİŞİLİK EKİPLE DESTEK

Yıldız Burnu'ndaki temizlik çalışmalarına 25 kişilik bir ekiple katılan Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, olayı öğrendikten sonra, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın talimatıyla olay yerine gittiklerini ifade ederek, "Temizlik firmasının yetkilileri, özellikle Paşa Limanı bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Biz de Çeşme Belediyesi olarak kendilerine yardımcı olabileceğimizi ilettik. Yıldız Burnu tarafında müdahalede bulunabileceğimizi, ekip eksiği olduğunu söylediler. Biz de Temizlik İşleri ekibi olarak, sıcak su olarak tabir ettiğimiz alanda,deniz içinde ve kıyıdaki kirliliği temizledik. 25 elemanımız, görev yaptı. Firmanın verdiği ekipmanlarla, deniz içindeki yakıtı da temizledik. Firmanın, 20'si dalgıç, 80 personelle temizlik çalışması yaptırdığını öğrendik. Yarın da 25-30 kişilik ekibin daha takviye olarak geleceğini söylediler. Biz de Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, kıyılarımızın yakıt kirliliğinden temizlenmesi çalışmalarının takipçisi olacağız" diye konuştu.

Yıldız Burnu'ndaki çalışmaları yerinde izleyen Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da yaptığı açıklamada, "Lady Tuna gemisinin yaptığı kazadan dolayı oluşan bir çevre kirliliği ile karşı karşıya kaldık. Olmaması gerekse de sonuçta bir kaza oldu. Gerekli tedbirlerin alındığını öğrendik. Temizlik firması yoğun bir çalışma yürütüyor. Havanın sert olması nedeniyle yakıtın büyük bölümü kıyıya geldi. Birkaç hafta içinde bütün kıyılarımızdan yakıt kirliliğinin toplanacağını sanıyoruz Çeşme denizlerinin temizlenmesi için uğraşırken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız, bizleri çok üzdü. Ama gerekli olan önlemler alındığı için, bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

KAYALIKLARA OTURMUŞTU

Geçen 18 Aralık Pazar günü Ildır'daki bir balık çiftliğinden aldığı orkinosları Japonya'ya götürmek üzere yola çıkan Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparken Pırasa Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Kayalıklara oturan geminin gövdesinde yırtık oluşurken, büyük miktarda akaryakıt denize sızdı. Geminin etrafı bariyerlerle çevrilmesine karşın yakıtın çevreye yayılmasına engel olunamadı. Çevreye yayılan yakıtın bir bölümü, fırtınanın da etkisiyle kıyılara ulaştı.

DHA