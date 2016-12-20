Ceylanpınar'da kaçak bahis oynatan 5 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, kaçak bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 6 işyerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma ardından polis, savcılık kararıyla ilçenin farklı bölgelerindeki 6 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda; işyerlerindeki bilgisayar ve bahis kuponlarına el koyan polis; F.Ç., V.A., R.D., T.D., H.H., İ.D. ve V.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.D. ve İ.D. serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA