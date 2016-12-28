Cezaevindeki Demirtaş'ın mektubu dağıtıldı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partililere hitaben yazdığı mektup partisinin ilçe örgütünce kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı.

HDP Darıca İlçe Başkanlığı kapı kapı dolaşarak Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partililere hitaben yazdığı mektubu dağıttı. Mektup ile birlikte partinin hazırladığı takvim de dağıtıldı. Selahattin Demirtaş'ın daha önce basına da yansıyan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli arkadaşlar, Birlikte yürüttüğümüz zorlu siyasi mücadelede bir müddet zorunlu mekan değişikliği yapmak durumunda kaldık. Ancak mücadele kararlılığımız, moral ve coşkumuz her zamankinden daha yüksektir. Buna yürekten inanmanızı istiyorum. HDP bütün Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır. Özgürlük ve barış için halkın bize, bizim halka olan ihtiyaç ve bağlılığımız dört duvarla sınırlanamayacak kadar güçlü bir duygudur. Bütün yoldaşlarımın, tarihin bize yüklediği bu erdemli sorumluluk ve görevi yerine getirmedeki tereddütsüz duruşu benim buradaki moral kaynağımdır. Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir. Burada bizi hukuk dışı bir şekilde rehin almaya çalışan siyasi zihniyete en büyük cevabımız, HDP’yi büyütmek olacaktır. Hepinize güveniyor ve inanıyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızdan emin olun. Biz gayet iyi ve moralliyiz, sizler de öyle olun. Bütün çalışma arkadaşlarıma yürek dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum."

DHA