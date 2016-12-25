Cezaevlerinde 1664 tutuklu, 790 hükümlü çocuk var

ADALET Bakanlığı, 16 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Türkiye'de 1664 tutuklu, 790 hükümlü çocuk olduğunu ve bunların büyük kısmının hırsızlık suçu itibariyle cezaevlerinde olduklarını belirtti. Adalet Bakanlığı, Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar tarafından son 10 yılda işkence ve kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 92 şikayet başvurusu yapıldığını da açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana E Tipi cezaevinde çocuk tutuklu ve hükümlülerine yönelik işkence iddialarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini Adalet bakanı Bekir Bozdağ yanıtladı. Bakan Bozdağ tarafından CHP'li Tanrıkulu'nun sorularına verilen yanıtta, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılmasın da dahil olmak üzere soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluğun yargı mercilerine ait olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bununla birlikte açılan davalara ilişkin yapılan yargılamalar Anayasa'nın 9 ve 138'inci maddelerindeki yetki ve teminata dayalı olarak görev yapan bağımsız mahkemelerce sürdürülüp sonuçlandırılmakta olup, soruşturma aşamasında ve açılan davalarda yargı yetkisinin kullanılması kapsamında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 05/08/2016 tarihi itibarıyla 96 hükümlü ve tutuklu çocuğun barındırıldığı, Ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında 2007 yılında 1.527 tutuklu, 539 hükümlü; 2008 yılında 2.075 tutuklu, 671 hükümlü; 2009 yılında 2.047 tutuklu, 632 hükümlü; 2010 yılında 1.584 tutuklu, 529 hükümlü; 2011 yılında 1.924 tutuklu, 410 hükümlü; 2012 yılında 1.583 tutuklu, 418 hükümlü, 2013 yılında 1.527 tutuklu, 451 hükümlü; 2014 yılında 1.522 tutuklu, 540 hükümlü; 2015 yılında 1.665 tutuklu, 729 hükümlü; 16/08/2016 tarihi itibarıyla da 1.664 tutuklu, 790 hükümlü çocuğun barındırıldığı, çocukların ağırlıklı olarak hırsızlık suçu dolayısıyla ceza infaz kurumlarında barındırıldıkları anlaşılmıştır."

10 YILDA 92 İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE BAŞVURUSU

Adalet Bakanlığı, soru önergesinde bahsi geçen olaylarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın 19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla devam ettiği, disiplin amirliğince kurum personeli hakkında başlatılan idari soruşturmanın sonucunda ise disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği belirtilerek, Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar tarafından son 10 yılda işkence ve kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 92 şikayet başvurusu yapıldığı belirtildi.

DHA