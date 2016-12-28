CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) CHP Emek Büroları 81 ilde aynı anda asgari ücret ile ilgili basın açıklaması yaptı. İşçi sendikalarının net 2 bin lira olmasını istediği asgari ücret konusunda kendi önerilerini açıklayan CHP ise o rakamın 1750 liraya yükseltilmesini istedi.

İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen açıklamaya, KESK Dönem Sözcüsü Bahri Akkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, CHP İzmir Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ ve partililer katıldı. Basın açıklamasını CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Sorumlusu İsmet Basmacı okudu. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında asgari ücret ile ilgili üçlü görüşmelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşananlar emekçiler adına tam bir skandaldır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'Asgari ücreti artırıp işvereni tedirgin etmeyelim' derken, işveren temsilcileri ise, aba altından sopa gösterip 'Asgari ücret artarsa, işçiler işsiz kalır' demektedir. 14 yıllık iktidarlarında bir kere bile işçiden, emekçiden yana olmayanlar, bir kez daha emekçinin karşısında yer almaktadır" denildi.

ASGARİ ÜCRET 1750 LİRA OLMALI

CHP Emek Büroları'nın asgari ücret ile ilgili önerisini belirlediğini belirten Basmacı, "Türkiye'de emekçiler ölüme, güvencesizliğe, taşeron denen kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edilmişlerdir. Bugün asgari ücret 1300 Türk Lirası ise, bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. CHP'nin asgari ücreti 1500 liraya çıkarma sözü olmasa, emekçiler AK Parti iktidarı tarafından hala bin lira ile geçinmeye zorlanacaktı. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az 1750 lira olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret bin 750 lira olacaktı" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1432 lira olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin 1300 lira olması çok açık bir şekilde insanlık dışı bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin 1762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin 1300 lira olması, insanlara 'yeme, içme, giyinme, ısınma' demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür" denildi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise asgari ücretin aslında 1300 lira olmadığını ileri sürerek, "Biz iddia ediyoruz, asgari ücret bin 177 liradır. 123 lira insanların kendi haklarından kaynaklanan asgari geçim indirimidir. O yüzden var olan hakkımızı da asgari ücretin içine katarak 1300 lira olarak göstermektedirler. Buna karşı mücadelemize de devam edeceğiz. Artık 1170 lira da alamıyorlar vergi dilimine girdikleri için 1050 lira alıyor asgari ücretli. O yüzden CHP vergisiz net 1750 lira öneriyor" diye konuştu.

DHA