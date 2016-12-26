CHP'li Akın, bireysel silahlanmayı sordu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın bireysel silahlanmanın 10 yılda 10 kat arttığını belirtip, her 4 kişiden birinde silah bulunduğunu söyledi. Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, "Hükümetinizin bireysel silahlanmayı teşvik ettiği iddiaları doğru mudur Doğru ise bu teşvikin amacı nedir" dedi.

CHP Milletvekili Ahmet Akın, bireysel silahlanmada tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı. Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlandırması istemiyle soru önergesi verirken şöyle dedi:

"Bireysel silahlanma ile ilgili veriler kaygı verici boyutlara gelmiş durumda. Herkesin kolaylıkla silah edindiği bir ortamda silahla işlenen suçlarda da olağanüstü bir artış var. Yapılan araştırmalar ortada. Bir önlem alınması kaçınılmaz. TBMM'nin de acilen konuyu gündemine alması gerekir. Bu amaçla TBMM'ye bir de araştırma önergesi verdim. Bu konuda ne yapılması gerektiğini meclis araştırsın, önerilerde bulunsun. Ülkemizde son 10 yılda bireysel silahlanmanın 10 kat arttığı, her dört kişiden birisinde silah bulunduğu, bu silahların yüzde 85'inin ruhsatsız olduğuna ilişkin araştırma bulguları basın yayın organlarında yer almıştır."

Akın, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"Bireysel silahlanmaya ilişkin bu tehlikeli gidiş ile ilgili olarak, Valilikler özelinde 2003 yılından bu yana verilen silah ruhsatı sayısı nedir Hükümetinizin bireysel silahlanmayı teşvik ettiği iddiaları doğru mudur Doğru ise bu teşvikin amacı nedir Yıllara göre güvenlik güçlerince ele geçirilen ruhsatız silah sayısı nedir Bireysel silahlanmada bu tehlikeli gidişi durduracak, kolaylıkla silah edinmeyi önleyecek bir çalışmanız var mıdır Ruhsata tabi olmayan, av teskeresi ile kolaylıkla alınabilen pompalı tüfek gibi silahları temin etmeyi ruhsata bağlayacak bir çalışma yapılmakta mıdır 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı kişilerin sorumsuzca yaptığı silahlanma çağrısı nedeniyle ruhsatlı ya da ruhsatsız silah sayısında bir artış olmuş mudur 15 Temmuz'dan sonra verilen silah ruhsatı sayısı nedir"

DHA