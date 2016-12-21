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Muğla Haberi: CHP'li Demir, büyükelçiyi öldüren polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisine katılıp katılmadığını sordu

CHP'li Demir, büyükelçiyi öldüren polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisine katılıp katılmadığını sordu
11:4921 Aralık 2016
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CHP'li Demir, büyükelçiyi öldüren polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisine katılıp katılmadığını sordu
CHP'li Demir, büyükelçiyi öldüren polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisine katılıp katılmadığını sordu

CHP'li Nurettin Demir, hükümete Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altınaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisine iki kez katılıp katılmadığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Muğla Mİlletvekili Nurettin Demir, Meclis Genel Kurulunda hükümet yetkililerine Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın sosyal medya hesaplarının neden kapatıldığını sorarak, cevaplandırılmasını istedi. Nurettin Demir "Rus Büyükelçisini katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın "Tweet'leri ve Facebook hesapları neden kapatılmıştır Bu kişinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezisine 2 kez katıldığı iddiaları doğru mudur Bu kişinin okula başlama referansı kimdir" diye konuştu. Nurettin Demir, genel kurulda, sorularına herhangi bir yanıt alamadı.

DHA

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