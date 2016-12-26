CHP'li Engin, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan paraları Başbakan'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılan 70,000,000 adet '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' hatıra para basımı ve dağıtımına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. CHP'li Engin, '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' tasarlanan 1 TL'lik madeni paralarda neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün profil rölyefinin de olduğu bir tasarım tercih edilmemiştir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Engin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Atatürk'ün resimlerinin ve heykellerinin çeşitli bahanelerle resmi kamu kurumlarından kaldırılmaya çalışıldığını savundu. CHP'li Engin, önergesinde şunları kaydetti: "15 Temmuz ülkemiz tarihinin en önemli günlerinden birisidir. AKP Hükümetleri'nin yıllarca 'Ne istediler de vermedik' diyerek destekledikleri Gülen Cemaati'nin kalkıştığı bu darbe girişimi gerekçe gösterilerek Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün madeni paralardan silinmesi kabul edilebilir bir tutum değildir. Ne acıdır ki, ülkemiz tarihinin en zor dönemini yaşadığı bir süreçten geçerken bile, Atatürk'ün resimleri ve heykelleri çeşitli bahanelerle resmi kamu kurumları ve AKP yönetimindeki belediyeler tarafından kaldırılmaya ve yok edilmeye çalışılıyor. Bu girişimler her fırsatta 'Bizim Atatürk ile sorunumuz yoktur' diyen AKP yönetiminin Atatürk'e karşı taşıdığı gerçek duyguların dışa vurumu olarak değerlendirilmektedir. Halkımız bu girişimlere yoğun tepki göstermekte, AKP iktidarının bu girişimlerini Atatürk'ün hatırasını zihinlerden ve gönüllerden silme gayretkeşliği olarak görmektedir"

CHP İstanbul Milletvekili Engin'in, Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde yer alan sorular, şöyle:

"'15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' tasarlanan 1 TL'lik madeni paralarda neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün profil rölyefinin de olduğu bir tasarım tercih edilmemiştir,

Hatıra paralar ekseriyetle birkaç bin adetlik sembolik miktarlarda basılmaktadır. Söz konusu madeni 1 TL'lerin 70,000,000 adet basılıp dolaşıma sokulmasının gerekçesi nedir,

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bugüne dek basımı yapılan hatıra paralar içerisinde en yüksek baskı adedi hangi hatıra paralara aittir ve kaç adet basılmışlardır,

Hazine Müsteşarlığı'nın 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün bu bütçe döneminde gerçekleştirmesi planlanan faaliyet ve projeleri arasında açıklandığı üzere, 2017 yılı içerisinde 155,000,000 adet 1 TL madeni para basımı planlanmıştır. 15 Temmuz hatırası olarak basıldığı söylenen madeni paraların miktarı, 2017 yılında basılması planlanan madeni 1 TL adedinin yaklaşık yarısında denk gelmektedir. Gündelik hayatta vatandaşlarımızca çok yoğun olarak kullanılan madeni 1 TL'nin, 2017 yılında basılacak miktarının yarısına yakınının Atatürk profil rölyefi içermeyecek şekilde basılmasının asıl gerekçesi Atatürk'ü zihinlerden silmek amacını mı taşımaktadır"

DHA