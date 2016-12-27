CHP'li Havutça'ya hacker şoku

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın Twitter ve Facebook hesapları hacklendi. 'Ayyıldız Tim' olarak kendini tanıtan hacker'lar, milletvekili Havutça'nın hesaplarını kullanarak, paylaşımlarda bulundu.

Kendilerini 'Ayyıldız Tim' olarak tanıtan hacker'lar CHP Milletvekili Havutça'nın Twitter ve Facebook hesapları ele geçirdi. Hacker'ların sosyal medya hesaplarından, kendi ağzından paylaşımlarda bulunması üzerine telefon mesajlarıyla hesaplarının hacklendiğini bildiren Milletvekili Namık Havutça, konuyla ilgili yargıya başvuracağını açıkladı.

Havutça, "Sosyal medya hesaplarım hacklenmiştir. Buradan gelen mesajları dikkate almayın. Hesaplarımdan yapılan paylaşımlar bana ait değildir. Bu işlemi yapanlar ve paylaşımlarda bulunanlarla yargı önünde hesaplaşacağım" dedi. CHP'li milletvekilleri de Havutça'nın hesaplarının hacklendiğini yazıp, mesajların dikkate alınmamasını istedi.

Hacker'lar, Havutça'nın ağzından yaptıkları paylaşımlarda, partinin teröre destek verdiğini yazıp, "Şayet kabul buyururlarsa siyasi hayatıma AK Parti ya da MHP'de devam etmek istiyorum" ifadesini paylaştı.

DHA