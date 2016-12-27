CHP'li kadınlardan Afgan aileye gıda ve giyim yardımı

MANİSA'da, CHP Yunusemre Kadın Kolları üyeleri, Afganistan'dan kaçarak geldiği Türkiye'de kardeşi, eşi ve 2 çocuğu ile sor koşullarda yaşayan Zeinoddın Arab'a yardım elini uzattı. CHP'li kadınlar, ziyaret ettiği Afgan ailenin gıda, giyim ve ev eşyalarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Afganistan kaçarak 3 ay önce Manisa'ya sığınan 28 yaşındaki Zeinoddın Arab, kardeşi 21 yaşındaki Burhan, eşi 22 yaşındaki Leılomah, çocukları 3 yaşındaki Mostaja ve 1 yaşındaki Mostafa ile yaşam mücadelesi veriyor. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Manisa'nın Topçuasım Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla bir ev tutup yerleşen aile, Türkçe'yi bilen Burhan'ın sayesinde geçimini sağlıyor. Kasapta çalışan Burhan, ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bakıyor.

İlk olarak geçen hafta zor durumdaki aileyi ziyaret eden CHP Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri, eksikliklerini tespit etti. CHP Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Buse Cebeci'nin de katıldığı 2'inci ziyarette, temin edilen eşyalar ve gıdalar aileye teslim etti. Destek karşısında mutlu olan Afgan aileden Burhan Arab, yardımlarından dolayı CHP'li kadınlara teşekkür etti. CHP Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci, partisinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan kim olursa olsun mağdur olan herkese ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bir hafta önce bu aileden haberimiz oldu. Gelip gördüğümüzde çok mağdur durumda olduklarını gördük. İlk etapta gıda, kıyafet ve yorgan gibi eşyalar getirdik. Eve geldiğimizde yaşanılacak gibi değildi. Çocukların ayağında çorap bile yoktu. Çok üzücü durumdu. Bizde önce insan geliyor. Gördüğümüz durum çok içimizi acıttı. Vicdanımız sızladı. İnsanı görev olarak bir hafta içerisinde bir şeyler topladık. Gıda, yorgan, yatak, kıyafet, fırın gibi mutfak eşyaları getirdik. Daha eksiklikleri var. Yapabildiğimiz kadar devam edeceğiz."

DHA