CHP'li meclis üyesinin darp edilmesi davasında karar açıklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın darp edilmesine ilişkin davada 3 sanık 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'ünc duruşmasında karar açıklandı. Karar duruşmasına müşteki Hüseyin Sağ ve avukatı gelirken, davanın 3 tutuksuz sanığı da katılmadı.

"KENDİSİNİ DARP ETTİK"

Mahkeme hakimi, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Cumhur Turgut'un İskenderun'da ifadesinin alındığını belirtti. İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alınan Turgut, olay günü içinde bulunduğu araç ile Sağ'ın aracının çarpıştığını belirterek, "Biz müştekiye arkadan çarptık. Kaza istemeden oldu. Müşteki şahıs araçtan inerek bize küfretti. Bunun üzerine kendisini darp ettik" dedi. Müşteki Hüseyin Sağ ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

2'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS

Mahkeme hakimi, sanıklar Cumhur Turgut, Resul Güneş ve Cüneyt Karatay'ın "Kasten yaralama" suçunu işlediğini belirterek suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğunu dikkate alarak önce 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylem sonucunda Sağ'da kırık oluştuğunu kaydeden hakim, sanıkların "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 7 Temmuz 2015 tarihinde Hüseyin Sağ'ın kullandığı otomobile başka bir aracın arkadan çarptığı, sonrasında çarpan araçtaki 3 kişinin Sağ'ı darp ettiği anlatıldı. Sağ'ı darp eden Cumhur Turgut, Cüneyt Karatay ve Resul Güneş hakkında "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı



DHA