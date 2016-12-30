CHP'li milletvekilleri: Neden tüm gücü yetkiyi bir kişiye bağlamaktan söz ediyorsunuz

Muhammet BAYRAM,Aliye ULUSOY/ANKARA(DHA)CHP'li milletvekillleri Anayasa değişiklik teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP milletvekillerinin Ankara İl Başkanlığı önündeki basın açıklamasına CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç başkanlık yaptı. Açıklamada,"Vatanımıza sahip çıkmayacak mıyız Kanla göz yaşımızla kazandığımız egemenliğe, Meclis'imize sahip çıkmayacak mıyız Çıkmayacak mısınız Bugün sahip çıkmazsak, yarın olmayacak. Neden milli egemenliğimizi sorguluyorsunuz Neden tüm gücü yetkiyi bir kişiye bağlamaktan söz ediyorsunuz Neden ey Cumhurbaşkanı Bizden egemenliğimizi istiyorsun Sen başkan olmadın diye mi Çocuklarımız Suriye'de yakılıyor" ifadeleri yer aldı.

CHP milletvekillerinin yaptığı basın açıklaması şöyle:"Kapalı kapılar ardında kimse duymadan basın olmadan , ekmek aşk meselesi, özgürlük meselesi, Partinin Cumhurbaşkanı adı altında, tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar. Irak'ta Saddam gibi, Libya'da Kaddafi gibi, Suriye'de Esad gibi, Başbakanımız olmayacak. Bakanlarınız olmayacak. Milletvekillerimizin yetkisi olmayacak. Yargı bir adamın emrine girecek. Hiç bir vatandaşın,vatandaş olarak hükmü kalmayacak. Hakkı hukuku kalmayacak. Türkü ile Kürdü ile Lazı, Çerkezi ile Sünni'si Alevi'si ile biz halkız.Bu ülke hepimizin. Vatanımıza sahip çıkmayacak mıyız Kanla göz yaşımızla kazandığımız eğemenliğe, Meclis'imize sahip çıkmayacak mıyız Çıkmayacak mısınız Bugün sahip çıkmazsak, yarın olmayacak. Neden milli egemenliğimizi sorguluyorsunuz Neden tüm gücü yetkiyi bir kişiye bağlamaktan söz ediyorsunuz Neden ey Cumhurbaşkanı Bizden egemenliğimizi istiyorsun Sen başkan olmadın diye mi Çocuklarımız Suriye'de yakılıyor. Sen başkan olmadın diye mi Ergenekon'da general yaptığın FETÖ'cüler darbeye kalkışıyor. Sen başkan olmadın diye mi Dolar aldı başını gidiyor. Sen başkan olmadın diye mi 100 binlerce insan işsizliğe açlığa mahkum ediliyor. Sen başkan olmadın diye mi Yeni hapishaneler inşa ediliyor. Sen başkan olmadın diye mi Askerimiz polisimiz şehit ediliyor. Canlı bombalar kentlerde insanlarımızı katlediyor. Cevap ver. Bu ülkenin vatandaşları sizlerde cevap verin. Geleceğimiz, çocuklarımız için. Vatanımız milletimiz için. Sizler cevap verin. Bu ülkemizin sorunu, bir adamın ülkeyi yönetememesi mi Yoksa diktatörlük hevesi mi Yoksa milli egemenliğimiz mi Yaşasın Türkiye. Yaşasın Cumhuriyetimiz. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti."

DHA