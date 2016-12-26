CHP'li Nurlu'dan isim değişikliği tepkisi

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 10 yıl önce açılan Salihli'deki Atatürk Gençlik Merkezi'nin önce kız öğrenci pansiyonu yapıldığını ardından da Akit Gazetesi'nin hayatını kaybeden genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya'nın adının verildiğini söyledi. Nurlu, "Atatürk'ün adını silip, Atatürk düşmanlarının isimleri veriliyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Salihli İlçesi'nde 10 yıl önce kaymakamlık tarafından açılan Atatürk Gençlik Merkezi'nin zaman içinde öğrenci yurduna çevrildiğini söyledi. Ardından kurumun isminin Hasan Karakaya ismiyle değiştirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Nurlu, şöyle dedi:

"Salihli Kaymakamlığı tarafından 10 yıl önce hizmete açılan Atatürk Gençlik Merkezi, daha sonra Türk Birliği Anadolu Lisesi'ne devredilerek kız öğrenci pansiyonu olarak hizmet vermiştir.15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu tesis, kapatılan özel okullardan dönüştürülen ve şehitlerden polis memuru Mustafa Serin'in adı verilen imam hatip lisesine devredilerek, erkek öğrenci pansiyonu olarak kullanılmak üzere el konulmuştur. 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ile bağlı olduğu okul arasındaki mesafe 6 kilometredir. Bitişiğindeki okullardan ayrılarak, 6 kilometre uzaklıktaki okula bağlanmasını anlamak mümkün değildir. Daha da vahimi buraya Akit Gazetesi yazarı Hasan Karakaya'nın ismi verilmiştir. Laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete karşı girişilen kanlı 15 Temmuz darbesini fırsata çevirmeye çalışan hükümet, kanun hükmünde kararnamelerle kapattığı tüm özel okulları, imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu yapmıştır. Çoğunlukla 15 Temmuz şehitlerinin isimlerin verilmesini doğru kabul etmekle birlikte, bazı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının adının verilmesinin kabul edilemez bir durumdur. Salihliler Atatürk Gençlik Merkezi adıyla açılan bir tesise, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen bir gazetenin yazarının adının verilmesinden duydukları rahatsızlığı sürekli dile getirmektedirler. Salihli'ye, Manisa'ya ve ülkeye hiçbir katkısı olmayan bu şahsın adının yurt tabelasından çıkarılmasını ve öğrenci pansiyonunun isminin Atatürk olarak değiştirilmesini istemektedirler. Atatürk'e sürekli hakaret eden bir gazetenin yazarının adı, Atatürk ismi silinerek, o tabelaya yazılamaz.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, Atatürk Gençlik Merkezi adıyla açılan öğrenci pansiyonuna, Hasan Karakaya isminin neden verildiğini soran Mazlum Nurlu, önergesinde bu tesisin tekrar kız öğrenci pansiyonu yapılması için girişimde bulunup bulunmayacağını ve tekrar 'Atatürk' isminin verilip verilmeyeceğini sordu.

DHA