CHP'li Öztürk: Dağı da mı taşıyacaklar

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından başlattığı, 'Ardahanlı Çocuklar Üşümesin' kampanyasında toplanan yardımları dağıtmak üzere Ardahan’a geldi. Öztürk Yılmaz, bir ilde Atatürk resminin karga tulumba götürüldüğünü öne sürerek, "Damal'da o resim bir dağa düşüyor, dağı da mı taşıyacaklar" dedi.

Parti il Binasında bir basın açıklaması yapan Öztürk Yılmaz, ildeki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı kampanyasının hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşeceğini söyledi. Gündeme ilişkin konuşma da yapan Dış İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği durum, son derece kritik ve zor bir durum. Olabildiğince sorumlu davranmaya, bir lafı söylerken 40 defa boğazımızdaki düğümleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Her ağzımıza gelen lafı söylememeye çalışıyoruz. Muhalefette olsak da, sırf muhalefet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Ama, gerçeklerde var. Gerçekleri de konuşmak lazım. Bizim ülkemizin kurucusu, Türkiye'nin kurucusu rehberimiz, Ulu Önder Atatürk'ün resmi, bir ilimizde karga tulumba eğer götürülüyorsa, biz bunu kınarız. Buna sessiz kalmayız. Bunu hangi ziyniyetle yapıyorlarsa şunu bilmelerini isteriz, gelsinler bizim Damal İlçemize gitsinler, Damal'da o resim bir dağa düşüyor, dağı da mı taşıyacaklar. Veya bizim kalbimizin dört köşesine nakşetmişiz biz onu, kalplerimizi söküp atacaklar mı" dedi.

Terör olaylarına da değinen Yılmaz, terörün Türkiye'yi esir almaya çalıştığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz var. Türkiye AKP hükümetlerinin yanlış politikaları nedeniyle köşeye sıkıştırılıyor. El Bab'dan gelen haberler yüreğimizi dağlıyor. Bizi yaktı ve hükümet sessiz. Biz bir an önce bir açıklama bekleriz. Bu katillere, bu alçaklara bu insan olmayan hayvanlara en sert şekilde cevap verilmesini isteriz. Hiç kimse bizim Mehmetçiğimize böyle davranamaz. Bizim Mehmetçiğimiz, bu alçakların, bu insanlıktan çıkmış bu terör alçaklarının kesinlikle bu tür bir muamelesine razı olamaz ve maruz kalamaz. Yöneticilerin bunu da bilmesi gerekir. Bu alçaklara en sert şekilde cevap verilmesi ve onların orada kazınmasını isteriz. Her türlü desteği de veririz. Hükümetin bu cihatçı gruplarla ilişkilerinde daha sert davranmasını, Türkiye'deki bu olayları ciddiye almasını isteriz. Bu acil bir konudur. Hükümetin gündeminde olması gerekir ve Türkiye'nin gündemindeki konuda budur."

DHA