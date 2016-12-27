Çılgınlar Orkestrası 48 yıl sonra sahnede

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, 48 yıl aradan sonra tekrar sahne alan 1960'ların efsane Türk Pop ve Rock grubu Çılgınlar Orkestrası, nostalji rüzgarı estirdi.

Bergama kültür Merkezi'ndeki (BerKM) konserde, orgda Erol Canlı, vokalde Atilla Küçükoğlu, saksafon ve flütte Muhsin Kıratlı, ritim gitarda Bülent Şahin, solo gitarda Macit Gönlügür ve solist Ömer Harputlu ile gruba yitirilenlerin yerine sonradan dahil edilen davulda Onur Yaman ve basgitarda Tuna Erden yer aldı. Şimdilerde 60-70 yaş aralığında olan Bergama'nın efsane grubu üyelerinin konser biletleri bir hafta öncesinden tükendi. Konserde zor şartlarda ve imkansızlıklarla dolu bir dönemde ortaya çıkan Çılgınlar Orkestrası elemanlarının müziğe olan tutkuları kısa bir film ile anlatıldı.

YİTİRİLENLER UNUTULMADI

Cem Karaca ve Barış Manço başta olmak üzere Türk pop ve rock müziğinin birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Grubun yitirilen üyelerinin unutulmadığı ve ları ile sahnedeki yerini aldığı konserde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Grubun gitaristi 65 yaşındaki Macit Gönlügür, anılarını ve tekrardan bir araya gelme hikayelerini anlattı. Gönlügür, grubun Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in ricası üzerine tekrar bir araya geldiğini belirtip, "Tabii ki ilk başta çok şaşırdım. Sonra solistimiz Ömer Harputlu'yu aradım ve durumu anlattım. 'Dalga geçme, ben 45 yıldır ıslık bile çalmadım' dedi. Ben ve Bülent elimize gitar almayalı çok zaman olmuştu. Doktor, Muhsin'e nefesli çalgılar çalmayı yasaklamıştı. Ama bir baktık ki konuşurken provalara başlamışız ve bugün bu sahnede sizlerin karşısındayız" dedi.

Konserle ilgili konuşan Gönlügür, "Çılgınlar, insanlarımıza istediklerinde neleri yapabileceklerini anlatan önemli bir 'hayata geri dönüş' projesi. Ve biz 26 Aralık konserimizde sadece müzik yapmadık, güzele varmak için neler yapıldığının hikayesini de anlattık herkese" dedi.

Konserin sonunda söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bir Bergamalı olarak bu güzel akşamı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Herkes adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA