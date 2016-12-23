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Hatay Haberi: Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım TIR'larının geçişi sürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım TIR'larının geçişi sürüyor
13:4323 Aralık 2016
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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım TIR'larının geçişi sürüyor
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım TIR'larının geçişi sürüyor

Suriye'de süren çatışmalar nedeniyle zor günler geçiren sivillere yardım amacıyla Cilvegözü sınır kapısından insani yardım TIR'larının geçişi sürüyor.Rejim kuşatmasındaki Doğu Halep'te, siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasından ve güvenli bölgeye alınmalarından sonra siviller için kurulacak olan kamp alanlarına insani yardım malzemelerinin gidişi sürüyor.Öte yandan Suriyeli sivillerin Cilvegözü sınır kapısından Hatay ve çevre illerdeki akrabalarına gitmek için giriş çıkışları sürüyor.

DHA

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