Çınar'daki bombalı araçla saldırı sanıklarına müebbet istendi

DİYARBAKIR'ın Çınar İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanlarına yönelik olarak geçen 13 Ocak günü düzenlenen ve 3'ü çocuk, 1'i polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, 2 şüphelinin 7'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

Çınar ilçe Emniyet Amirliği ve lojmanlarına 13 Ocak 2016 günü PKK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bomba yüklü araçla saldırıda, polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Şenol Çiftçi, 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi, polis lojmanlarının yanında çöken 2 katlı evde yaşayan 35 yaşındaki Lokman Açıkgöz, 11 yaşındaki oğlu Murat Alper Açıkgöz, 2 yaşındaki kızı Ecrin Açıkgöz ve polis eşi Esra Köse Başaran'ın şehit olmasına, 48 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, 696 ev ve işyerinin zarar gördüğü patlamadan sonra elbiselerinde TNT artığı tespit edilen 35 yaşındaki Harun D., kıraathane sahibi 33 yaşındaki İzzet Ö. ile bomba yüklü aracı satın alarak PKK'ya verdikleri iddia edilen 25 yaşındaki Nurettin C.ve 32 yaşındaki Mustafa A. tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, çoğu yaralı 28 polisin de aralarında bulunduğu 696 kişinin 'suçtan zarar gördüğü' yer aldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen İddianamede, üzerlerinde patlayıcı artığı tespit edilen Harun D. ile İzzet Ö.'nün 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kamu malına zarar verme', 'tasarlayarak öldürme', 'kamu görevlisini öldürme', 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 7 bin 380'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı, saldırıda kullanılan bombalı aracı satın alıp PKK'ya verdikleri iddia edilen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da, 'aynı suçlara yardım eden sıfatı ile katıldıkları' iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

PATLAMADAN SONRA 20 DAKİKA ÇATIŞMA SÜRDÜ

İddianamede, 13 Ocak günü saat 23.40 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıyla eş zamanlı olarak, Jandarma Komutanlığı'na da silahlı saldırı düzenlendiğini ifade eden savcı, patlamanın hemen ardından 20 dakika kadar terör örgütü mensupları ile çatışma çıktığını belirtti.

Olaydan sonra gözaltına alınan sanıklar Harun D. ve İzzettin Ö.'nün el, yüz ve elbiselerinde TNT kalıntılarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, diğer sanıklar Nurettin C. ve Mustafa A.'nın saldırıda kullanılan kamyonu olaydan 6 gün önce satın aldıkları iki şüpheli arasında devir yapıldığı kaydedildi.

Nurettin C. ve Mustafa A.'nın patlamada kullanılan aracı satın aldıklarını ve PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinde kullanılacağını bilerek örgüte götürdüklerini ifade eden savcı, cep telefonu sinyallerine göre sanık Harun D.'nin olay günü akşama kadar Batman'da olduğunu ve akşam Diyarbakır'a gelerek saat 21.37 ve 23.17 arasında 9 kez yer değiştirdiğini kaydetti.

Şüpheli Harun D.'nin evinde ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinin ının bulunduğu belirtilen iddianamede sanıkların suçlamayı reddettikleri ifadelerine de yer verildi.

DHA