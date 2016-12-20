Çobanı öldürüp cesedini sınır kapısına attılar

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde tabancayla vurularak öldüren çoban 43 yaşındaki Abit Şanverdi'nin cesedi Cilvegözü Sınır Kapısı'na atıldı.

Saat 13.30 sıralarında Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yaklaşık 200 metre uzağında bir kişinin yerde yattığını görenler jandarmaya haber verdi. Tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Abit Şanverdi'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan araştırmada çobanlık yapan Şanverdi'nin cesedinin olay yerine motosikletle getirilip atıldığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA