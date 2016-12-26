Çocuk tacizi şüphelisine linç girişimi

ADANA'da parkta oynayan çocukları taciz ettiği ileri sürülen 38 yaşındaki F.B., öfkeli mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Pınar Mahallesi'nde parkta oynayan çocukları bir kişinin taciz ettiği duyulunca mahalleli bir hafta boyunca nöbet tutmaya başladı. Pazar günü öğle saatlerinde F.B.'nin küçük bir çocukla konuştuğunu gören mahalle sakinleri, aradıkları tacizciyi bulduklarını düşünerek saldırdı. Öfkeli mahalleli, araya aldıkları F.B.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. F.B.'yi linçten, 'kavga' ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Aldığı darbelerle yüzü şişip, gözleri moraran F.B., polis tarafından çağrılan ambulansa alınarak önce polis merkezine, ardından da tedavi için hastaneye götürüldü. Çocuklarının bir haftadan beri sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, "Yine gelsin, yine döveceğiz. Çocuklara tacizde bulunan sapıklara izin veremeyiz" diye konuştu.

İddiaları kabul etmeyen F.B.'nin tacizci olup olmadığı araştırılıyor.

DHA