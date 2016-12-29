Çocuklar tartıştı, büyükler kavga etti: 4 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde, misket oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, olaya ailelerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş, ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, dün gece Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve birbiriyle akraba oldukları öğrenilen iki ailenin çocukları, misket oynarken tartıştı. Çocukların tartışmasını duyan her iki ailenin fertlerinin de birbiriyle tartışması kısa sürede tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, taş ve sopa darbelerine maruz kalarak yaralanan 4 kişi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahallede önlem alan polis ekipleri de kavgaya karıştığını saptadığı 8 kişiyi gözaltına aldı.

DHA