Çöp konteynerinde bulunan bebek kan kaybından ölmüş

BURSA'da, gizli ilişki sonucu dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak donarak ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan Sezai Durmayaz ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’in Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son raporda bebeğin doğum sonrası kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde tornacılık yapan 39 yaşındaki Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar olan 20 yaşındaki Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, geçen 20 Ocak’ta tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, ardından da çöp konteynerine attı.

KAMASI DURMAYIP HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE

Olay, kanaması durmayan genç annenin yakınları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülmesi sonucu ortaya çıktı. Çiğdem Şimşek'in ilk ifadesinden sonra polis çöp konteynerinde poşete konulan bebeğin cesedini buldu.

Bunun üzerine önce Sezai Durmayaz gözaltına alındı. Daha sonra taburcu olan Çiğdem Şimşek ve Sezai Durmayaz, ayrı tarihlerlerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Haklarında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan sanıklardan Sezai Durmayaz, Çiğdem Şimşek'in hamile olduğundan haberdar olmadığını, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım" dedi.

Çiğdem Şimşek ise yaptığı savunmalarında, Sezai Durmayaz'ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu söyleyen Çiğdem Şimşek, "O gün tuvalette ayakta doğum yaptım. Bebek canlıydı. Sezai, gelen bebeğin makas ile kordonunu kesti. Ben de kan kaybettiğim için yakınlarım tarafından hastaneye kaldırıldım" diye konuştu.

SAVCI 25'ER YIL İSTEDİ

Sezai Durmayaz ile Çiğdem Şimşek'in yargılandığı duruşmaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son raporda, daha önce donarak öldüğü belirtilen bebeğin, 'kesilen kordonundan sonra bakım, koruma, gözetim ilişkisi ile icrai davranışların gerçekleşmemesi nedeniyle kan kaybından öldüğünün' ortaya çıktığını söyledi. Savcı, bu nedenle sanıkların 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek" suçlarından 25'er yıl hapse çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen duruşmayı sanık avukatlarının son savunmalarını yapmak için süre istemeleri nedeniyle erteledi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DHA