Çorlu'da 1 ton kaçak içki ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin iki ayrı adrese düzenlendiği baskında, yılbaşında mekanlarda satılacağı değerlendirilen 1 ton kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı mahallede bulunan iki depoda kaçak içki üretimi yapıldığı ve bu içkilerin yılbaşı gecesinde içkili mekanlarda satılacağı ihbarı aldı. Belirlenen iki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şişelere doldurulmuş toplam 1 ton kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA