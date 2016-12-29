Çorlu’da kar nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Çorlu'da bu sabah başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü ilçe beyaza bürünürken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ile kar küreme çalışmalarına başladı. Çorlu Havaalalimanı'nda yapılması planlanan 19 okulun eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün boyunca devam edeceğini belirtti.

DHA