Çorlu'da otomobil takla attı, sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 36 yaşındaki Önder Kökdemir, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Tekirdağ- Çorlu yolu üzeri çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ giden Önder Kökdemir, yönetimindeki 59 LK 205 plakalı otomobille çiftlik mevkiine geldiği sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada camdan fırlayan Kökdemir, aracın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Kökdemir'in cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
DHA