Çorlu'da simitçi heykeline 3'üncü saldırı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'na konulan simit satan insan heykelinin kolu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Çorlu Belediyesi, 'nostaljik meslekleri yaşatıyoruz' sloganıyla, kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri hatırlatmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na 2 yıl önce simit satan insan heykeli yerleştirdi. Heykelin kolu dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Kırılan kol bulunamazken, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan olaya tepki gösterdi. Başkan Baysan şöyle dedi:

"Belediye olarak şehrimizin bazı bölgelerine nostaljik meslekleri yaşatma adına heykellerini yaptırdık. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan simitçi heykelimizin daha önce elinde bulunan simidi, daha sonra ise tepsisindeki simitler yerinden sökülerek çalındı. Şimdi de kolu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılmış. Kim neden ve niçin yaptı bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Belediye olarak konuyu araştırıyoruz" dedi.

DHA