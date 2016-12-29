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Çorum Haberi: Çorum'da FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Çorum'da FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
14:3729 Aralık 2016
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Çorum'da FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Çorum'da FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

ÇORUM'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında açığa alınan öğretim görevlileri ile iş adamlarının da bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

DHA

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