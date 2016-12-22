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Çorum Haberi: Çorum'da FETÖ'den 20 öğretmen tutuklandı

Çorum'da FETÖ'den 20 öğretmen tutuklandı
12:2122 Aralık 2016
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Çorum'da FETÖ'den 20 öğretmen tutuklandı
Çorum'da FETÖ'den 20 öğretmen tutuklandı

ÇORUM’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 öğretmen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çorum’da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 21 öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre önce gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesine sevk edildi. Bazılarının 'ByLock' kullandıkları belirtilen 21 kişiden 20'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı.

DHA

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