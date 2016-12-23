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İzmir Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de
14:2123 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım açılışlar yapmak için İzmir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda protokol, milletvekilleri ve Ak Parti teşkilatı tarafından karşıladı. Havalimanındaki mescitte cuma namazını kılan Erdoğan ve Yıldırım, Aliağa'da Türkiye'nin ilk LNG santralini hizmete açacak.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan, daha sonra Tire'de Sütaş üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek ve tesiste onurlarına verilen akşam yemeğine katılıp, İzmir'den ayrılacak.

DHA

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