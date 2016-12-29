Darbe girişimi, adli olayları da, zabıta denetimlerini de etkiledi

AVCILAR Kaymakamı Hulusi Doğan, Çanakkale Savaşı’nda en çok şehit veren ilin Halep, Kurtuluş Savaşı’nda en fazla desteği veren yerlerden birisinin Şam olduğunu söyledi. Kaymakam Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminin güvenliğin yanı sıra denetimlerde de olumsuz etkileri görüldüğünü anlattı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerini kuvvetlendirmek ve halkın sorunlarını dinlemek amacıyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Huzur Toplantısı’ yapıldı. Emniyet Müdürü Hakan Bolat, halkın en büyük şikayet konuları arasında yer alan hırsızlık olaylarının alınan önlemlerle yüzde 35 oranında geriletildiğini, parklarda sivil timler görevlendirdiklerini, dilendirilen çocuklara karşı önlem aldıklarını, fuhuş amacıyla kullanılan masaj salonu gibi yerlerle mücadelede önemli başarı sağladıkları söyledi. Bolat, tutuklamayı sağlayacak kanıtlarla şüphelilerin adliyeye sevk edilmedikleri takdirde caydırıcılığın fazla olmadığını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçenin cazibe merkezi olduğunu, bu nedenle suçların önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, halkın devletin anında müdahale etmesini istediğini ancak, bazen bunun her zaman mümkün olamadığını anlattı. Doğan, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Emniyet teşkilatında da kadronun azaldığını ifade ederken, şöyle dedi:

"Mevcut kadromuz da olayların üstesinden gelmeye çalıştık. Nüfus ile birlikte sorunlar artıyor. Suçun azalması polisin özverili çalışmasının sonucudur. Lütfen ortak binalarda, işyerlerine kamera takalım. Fhuş amacıyla günübirlik kiralanan dairelere karşı emniyet, belediye, vergi dairesi görevlilerinden oluşan komisyon sürekli çalışıyor. Büyük başarı sağlandı."

Kaymakam Hulusi Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kontrolündeki Avcılar Sahili’ndeki seyyar satıcı veya olumsuz olaylarla ilgili yeterli denetim yapılmadığı eleştirilerine katıldığını ifade ederken, "Denetimler 15 Temmuz darbe girişimi ile kesintiye uğradı, Çin atasözü ‘Kayayı parçalayan suyun kuvveti değil, devamlılığıdır’ der. 15 Temmuz patlayınca İBB zabıtaları demokrasi nöbetlerinde görev alınca buraya gelemedi. Bir yerde büyük bir yangın varken küçük işlerle uğraşamaz hale gelindi. Ciddi bir yıl geçiriyoruz. Asayişe müessir olaylarından ziyade terör olaylarına ağırlıklı gidiyoruz. Vatandaşa Allah korusun bir saldırı gelmesin diye polis ağırlığını alışverişin yoğun olduğu yerlerde koydu. Sahilde önümüzdeki yıl etkili önlem alınacak" dedi.

Salondaki bazı kişilerin Suriyeliler ve işyerlerinden yakınmaları üzerine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan şöyle konuştu:

“Çanakkale Savaşı’nda en çok şehit veren il Halep, Kurtuluş Savaşı’nda bize destek veren Şam’dır, Suriyelilerdir. Orası bizim eski eyaletlerimiz, yakın ilişkilerimiz var. Bizim için Şanlıurfa’nın Şam’dan bir farkı yok. İngiliz, geldi sınırları bu tarafa çekti. Bizim o insanlarla hiçbir farkımız yok. Orada yaşayan Kürt, Türk, Türkmen, Arap var ama o bölgedeki insanların bizden bir farkı yok. Komşunuzda yangın çıksa, ortada kalsalar ‘Hastayım, açıkta kaldım’ dese birkaç gün idare etmez misiniz İngilizce, Fransızca yazıdan rahatsız olunmuyor, Arapça yazılardan neden rahatsız olunsun ki”

DHA