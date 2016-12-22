Darbe girişimi iddianamelerinden biri daha tamamlandı(2)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede yer alan dosyanın tek tutuklu şüphelisi olan astsubay Yusuf Yıldız'ın ifadesinde, olay günü saat 15.20 sıralarında taburda erlerin atış için hazırlandıklarını gördüğünü, saat 16.00 da kolordudan gelen mesajla Sultangazi, Kartal, Pendik, Eminönü, Zeytinburnu, Taksim vb. yerlerde bombalı saldırı olacağı ikazının bildirildiğini söylediği belirtildi.

'VALİLİKTE PATLAMA OLMUŞ BİRÇOK POLİS YARALANMIŞ…'

Bunun üzerine 17.00 de servislerin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini anlatan Yıldız, saat 20.45'de tabur komutanının alarm vermesi üzerine içtima alanına toplandıklarını belirtti. Şüpheli Yusuf Yıldız'ın, tabur komutanı olan Kadir Yıldız'ın kendisine, 'Sen valiliğe gidersin' diye emir verdiğini, bunun üzerine de askerleri hazırlamak için ikinci tabura gittiğini, yolda rastladığı tabur komutanının habercisinin de kendisine, 'Valilikte patlama olmuş, birçok polis yaralanmış, acele gitmemiz lazım' dediğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine 20 kadar askere 2'şer şarjör mühimmat aldırdığını, kendisinin de bir şarjör aldığını anlatan Yıldız, 2 ZPT araçla yola çıktıklarını ancak Haliç Köprüsü yakının da polislerin kendilerini durdurarak 'Darbe girişimi olduğunu' söylediğini anlattı. Yıldız'ın saat 02.30'da da polise teslim olduklarını, olaylar sırasında silah kullanmadığını söylediği belirtildi.

ERLER DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU HALKTAN ÖĞRENMİŞ

Şüpheli erlerin de ifadelerinde astsubay Yusuf Yıldız'ın, büyük bir istihbarat aldık, Valiliğe devriye atmaya çıkıyoruz diyerek birlikten çıktıklarını, Haliç Köprüsü yakınlarında polis tarafından durdurulduklarını, toplanan halkın kendilerine 'darbe yapıyorsunuz' demesi üzerine olayı öğrendiklerini, daha sonra da polise teslim olduklarını anlattıkları belirtildi.

İddianame 1'i tutuklu 24 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



DHA