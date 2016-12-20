Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Muğla'da (2)

TBMM DARBE KOMİSYONU ÜYELERİ MARMARİS'TE

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan, 'TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu' üyeleri Marmaris'e geldi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk açıklama yaptığı ve ayrıldıktan sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin darbe kalkışmasını gerçekleştirdiği Club Turban Grand Yazıcı Tatil Köyü'ne TBMM Araştırma komisyonu üyeleri geldi. Komisyona, o gece yaşanılanlara şahit olan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Yazıcı Otelleri Sahibi İşadamı Serkan Yazıcı, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya eşlik etti. Komisyon üyeleri ilk olarak heyet ile birlikte şehit olan Cumhurbaşkanı Mehmet Çetin'in kaldığı oda da inceleme yaptı. Muğla Valisi Amir Çiçek, komisyon üyelerine odada yaşanılanları anlattı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve ilk açıklamanın yapıldığı özel villanın önüne geçildi. Burada Vali Çiçek ve Yazıcı Otellerin sahibi İşadamı Serkan Yazıcı,15 Temmuz gecesi ile ilgili gelişmeleri anlattı.

Basın mensuplarına açıklama yapan TBMM Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Reşat Petek, "Bu hainlerin yaptıklarını Beşşar Esad'ın askerlerinden farkı yok. Bu FETÖ'matik terör mensuplarının insan hakkı tanımadıklarını ne kadar hain kalleş olduklarını. Buraya gelen hainler, çeteler burada kat kat fazlasını göstermişler. Normal bir savaşta düşman askerini yapmayacağı şekilde kendi halkına, Cumhurbaşkanı'na saldırı olmuştur. Bizlere de lanetlemekten başka bir sözcük kalmıyor. Marmaris'te tüm vatandaşlarımız ve devletimize bağlı görevlilerle demokrasi mücadele verilmiştir. Ayrıca Marmaris medyası çok büyük özveri göstermiştir. Geçmişte darbeler görüldü. Ama ilk defa darbenin püskürtüldüğünü halkımız gördü. Bugün burada TBMM tutanaklara Marmaris'ten nasıl tarih yazıldığını gördük" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili TBMM Komisyon Başkan Vekili Selçuk Özdağ ise, "Burada tiyatro oynanıyor diyenler yaşanılanları bir görsün, anlasınlar. Burada tiyatro değil ülkeyi ele geçirmeye çalışanların hain oyunları sergilendi" dedi.

Komisyon üyeleri ve beraberindeki heyet otel çevresini gezerek incelemelerde bulundu.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

DHA