DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis

AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi Belediyesinin tutuklu DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, geçen yıl, terör operasyonu kapsamında tutuklandı. Doğubayazıt Kaymakamlığınca yerine kayyum atanan Halis Gültekin hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

DHA