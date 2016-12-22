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Ağrı Haberi: DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis

DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis
18:5622 Aralık 2016
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DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis
DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis

AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi Belediyesinin tutuklu DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, geçen yıl, terör operasyonu kapsamında tutuklandı. Doğubayazıt Kaymakamlığınca yerine kayyum atanan Halis Gültekin hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

DHA

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