DBP'li Esendere Belediye Başkanı gözaltına alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı DBP'li Dilber Uzunköprü, polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı Diber Uzunköprü, Yüksekova'nın Göngür Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 23.12.2016 günü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Esendere Belediye Eş Başkanı D.U. ilimiz Yüksekova İlçesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA