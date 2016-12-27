Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun Haberi: DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı
13:5427 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı
DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 34 yaşındaki Nasr Şahab Ahmed, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Iraklı Nasr Şahab Ahmed'ın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evine dün baskın yapan polis, Ahmed'i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen verilere el kondu.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar