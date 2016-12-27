DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 34 yaşındaki Nasr Şahab Ahmed, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Iraklı Nasr Şahab Ahmed'ın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evine dün baskın yapan polis, Ahmed'i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen verilere el kondu.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA