Demir çubukla dövülen pazarcı 1 ay sonra öldü

ADANA'da pazarcılık yapan 74 yaşındaki Cevat Altuğ, tezgah yeri yüzünden çıkan kavgada demir çubuk darbesiyle yaralandı. Hastanede tedavi edilen Altuğ, 1 ay sonra öldü. Altuğ'un ölümü üzerine kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Kasım'da Cevat Altuğ, kendisi gibi pazarcılık yapan 17 yaşındaki Ferhan İ., 19 yaşındaki Ziyat Kurt ve 21 yaşındaki Veysi İ. ile yer yüzünden tartıştı. Bir süre sonra çevredeki esnafın da araya girmesine rağmen büyüyen kavgaya sonradan pazara gelen 28 yaşındaki Şeyhmuz Kurt da karıştı. Akraba olan 4 kişi, Cevat Altuğ'u dövdü. Olay sırasında Şeyhmuz Kurt da Cevat Altuğ'un sırtına demir çubukla birkaç kez vurdu. Saldırıya uğrayan Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale yapılan Cevat Altuğ, tedavisinin tamamlanmasının ardından da taburcu edildi.

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan Altuğ yeniden hastaneye gitti. Sırtına aldığı darbelerle kaburgası kırılan Cevat Altuğ'un kırılan kemiğinin akciğerine saplandığı anlaşıldı. Tedaviye alınan Altuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

Cevat Altuğ'un yakınları, ölümüne Şeyhmuz Kurt ile akrabaları Ziyat Kurt, Ferhan İ. ve Veysi İ.'nin neden olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

DHA